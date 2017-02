Roskilde Bank-aktien blev et dyrt bekendtskab for titusinder af private investorer, men hvis de ellers har beholdt aktierne, kan de hente en helt umiddelbar skattegevinst ved at sælge dem. Foto: Peter Andersen

Roskilde Bank-aktien kan stadig være penge værd

33.000 Roskilde Bank-aktionærer mistede deres investering, da banken kollapsede, men for mange vil der være mulighed for at få et økonomisk plaster på såret.

- De fleste investorer vælger af forskellige grunde at beholde de værdiløse aktier, de er brændt inde med, men vi kan også se, at mange investorer ikke ved, at det er muligt at benytte disse tab til at opnå fradrag, når der skal afregnes skat, siger Christian Kaic fra Konkursaktier.dk. Han vurderer, at der let kan være 50.000 kroner at hente for en typisk Roskilde Bank-aktionær.