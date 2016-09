De borgere, som bruger den offentlige åbningstid i Roskilde Badet, kommer i en længere periode til at se sig om efter en anden svømmehal. Det forventes, at Roskilde Badet skal holde lukket i otte måneder, mens den nye svømmehal bygges. Foto: Kim Rasmussen

Roskilde Badet lukker i otte måneder under byggeri

Roskilde - 03. september 2016

Da det blev besluttet at bygge den nye svømmehal klods op ad Roskilde Badet og bygge de to sammen, var forventningen ifølge formand for idræts- og kulturudvalget, Birgit Pedersen (SF), at der ville komme en lukkeperiode på to-fire måneder for at få bygget de to haller sammen.

Det har vist sig ikke at holde stik. Nu melder forvaltningen et kvalificeret skøn ud, som lyder på otte måneder uden svømning på Bymarken i vandtårnets skygge.

- Det er åbenbart rigtig, rigtig svært at bygge noget med så meget teknik sammen. Det er irriterende, at det skal tage så lang tid, lyder det fra Birgit Pedersen.

Hun håber på, at lukkeperioden kan minimeres, når først projektet er gennemgået i detaljer.

- Det håber jeg da meget på, at vi kan. Jo kortere lukkeperiode jo bedre, siger hun.

Hvad brugerne skal gøre i perioden, har Birgit Pedersen ikke mange konkrete bud på.

- De må jo finde andre steder at svømme. Det kunne være Greve, det kunne være Jyllinge. Jeg har ikke overblik over mulighederne i Maglegårdsbadet, siger hun.

I Venstre ryster man på hovedet over, at lukketiden nu bliver så lang.

- Det er stærkt problematisk, men det er en konsekvens af flertallets beslutning om at placere svømmehallen, hvor man gjorde. Det var jo til at forudse, at der ville komme en længere lukning, siger Bent Jørgensen (V).

Han er da også betænkelig for, om lukningen trækker ud.

- Det vil ikke være første gang i verdenshistorien, at en tidsplan for et byggeprojekt skrider. Der er intet at gøre. Det kommer til at gøre ondt, for der er godt nok stort pres på i Roskilde Badet. Vi må håbe, kunderne har tålmodighed og finder andre løsninger, siger han.

Roskilde Badet har før holdt lukket i en lang periode. Da svømmehallen senest skulle renoveres, var den lukket i et år, fra maj 2010 til maj 2011.