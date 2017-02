Roklub klar til at udvide træningslokale

Og en udvidelse er på vej. Roklubben har været så heldig at få 480.000 kroner i kommunens idrætsfacilitetspulje, og så finder de selv 1,3 millioner kroner på kistebunden, men hovedsageligt via et lån.

Når byggetilladelsen er i hus skulle byggeriet gerne gå i gang. Der bliver tale om byggeri i et plan, for det tilskriver lokalplanen.

- Jeg er blevet fortalt, at der vil gå cirka et halvt år, fra vi begynder at bygge, til det står færdigt, og vi vil gerne have det færdigt inden næste vintersæson. Imens byggeriet står på, kan det være, at spinningen flytter til den store klubsal på første sal.