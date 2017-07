Se billedserie Roskilde Roklubs medlemmer kan se frem til at få 100 m2 mere at motionere i, når udvidelsen af motionsrummet står klar til brug omkring 1. oktober. Fredag var der rejsegilde, hvor det var muligt at se, hvor langt byggeriet var nået. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Roere får mere plads at motionere på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roere får mere plads at motionere på

Roskilde - 21. juli 2017 kl. 19:20 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været længe undervejs, men nu kan Roskilde Roklubs medlemmer snart se frem til at få et nyt og udvidet motionsrum.

Læs også: Roklub klar til at udvide træningslokale

Fredag var der rejsegilde på byggeriet, som efter planen skal stå klar til brug den 1. oktober, hvor vintersæsonen begynder. Det er heller ikke tilfældigt, at der bygges i sommermånederne, hvor de fleste af medlemmerne er på ferie.

- Det er ikke nemt at komme til i klubhuset for tiden. Vi har ryddet den lille bådhal for både og flyttet dem udenfor, så der er plads til romaskiner, siger Roskilde Roklubs formand Ove Pedersen, som kunne konstatere, at der trods ferietid alligevel mødte omkring 50 op til rejsegildet.

Udvidelsen giver roklubben omkring 100 m2 ekstra og er hårdt tiltrængt, for med aktiviteter som ro-spinning er der også masser af medlemmer, som træner i vintermånederne.

Fremover får klubben ét stort motionsrum, for den kom frem til, at det var bedst at rive væggen ned til det gamle motionsrum. Men den del af arbejdet har klubbens medlemmer selv måttet klare det meste af.

- Vi er nødt til at lave noget af det selv for at få råd til byggeriet. Vores budget er løbet lidt, fordi det har taget os tre år at få projektet i gang. Blandt andet måtte vi skifte bank for at få finansieringen på plads, og der sker meget med priserne i løbet af tre år, siger Ove Pedersen.

Derfor har roklubbens frivillige selv fjernet mursten fra den gamle væg og pillet tag og de lange spær ned. Det hjalp dog, at nedrivningsfirmaet Tscherning i Fløng hjalp med sikkerhedsudstyr og værktøj.