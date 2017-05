Østsjællands Beredskab måtte i en periode flere gange rykke ud til såkaldte blinde alarmer på nogle af Roskilde Kommunes indkvarteringssteder for flygtninge. Det var typisk os fra madlavning, der havde aktiveret detektorerne. Siden er det lykkedes at få reduceret antallet kraftigt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Røg i køkkenet hos flygtninge koster kommunen

Roskilde - 23. maj 2017 kl. 17:30 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra august 2016 til marts 2017 har Østsjællands Beredskab kørt ud til 15 blinde alarmer på fordelt på tre indkvarteringssteder for flygtninge i Roskilde Kommune. Det betyder, at kommunen har måttet betale knap 80.000 kroner for den unødige udrykning. Beredskabet sender nemlig jævnfør beredskabsloven en regning på 5304 kroner for hver blind alarm, som de er kørt ud til.

Roskilde Kommune huser i dag omkring 300 voksne og børn i 30 større og mindre bygninger, men det er kun i de allerstørste indkvarteringssteder, at der er lovkrav om automatiske brandalarmanlæg. Hvis en røgdetektor bliver aktiveret i bygningen, går der en direkte alarm til beredskabsstationen, som derefter rykker ud. De såkaldte blinde alarmer vil sige alarmer, der er udløst af tekniske fejl, mados, rygning eller lignende, hvor der ikke har været reel brandfare.

Myndighedschef hos Østsjællands Beredskab Niels Rasmussen siger, at blinde alarmer trækker unødigt på både materielle og personelle resurser og kan i værste fald forsinke, at beredskabet kommer i tide til »reelle« redningsmæssige opgaver.

Forsinkelsen vil dog være begrænset til højst fem minutter, da der i de tilfælde indkaldes »nyt« mandskab.

- Vi er jo flere gange kørt ud til det samme sted, nogle gange inden for et ret kort interval. Det er ærgerligt, når det gentagne gange drejer sig om mados og blot handler om at lufte ud i forbindelse med madlavning. Når vi kommer derud, så lufter vi ud og forklarer, at vinduet skal åbnes i forbindelse med madlavning, siger Niels Rasmussen.

Ingen af de tre steder er døgnbemandede, så derfor er kun beboerne, som beredskabet møder og efter bedste evne skal forsøge at forklare sammenhængen imellem madlavning og risikoen for udløsning af brandalarmanlægget.

Indkvarteringsstedet på Rytterkær i Herringløse havde inden for en kort periode mange alarmer, og det førte til, at beredskabet tog en dialog med kommunens integrationsafdeling omkring problemet. Siden har der kun været en enkelt blind alarm på de tre steder.

- Det kan godt ærgre mig, at vi ikke endnu tidligere erkendte, at der var et mønster, som kunne brydes, siger Niels Rasmussen.

Roskilde Kommunes integrationschef Maria Tvarnø kalder det både »irriterende og ærgerligt« i forhold til menneskelige og økonomiske resurser med de blinde alarmer.

- Vi har så mange beboere og så stor udskiftning på vores indkvarteringssteder, at sikkerhedsadfærd og husregler, der skal reducere risikoen for de nævnte udrykninger, altid vil være et løbende omdrejningspunkt. Alle beboere får både mundtlige og skriftlige instrukser på deres eget sprog både i forhold til rygning og udluftning i forbindelse med madlavning. Vi gennemgår og repeterer reglerne på vores beboermøder. Så det er faktisk et stort fokusområde for kommunens medarbejdere, siger hun.

Kommunen er i dialog med Østsjællands Beredskab i forhold til, om der kan sættes to røgdetektorer op i køkkenet i stedet for kun at have en, således at to alarmer skal aktiveres, før der går en alarm videre til beredskabet.

- Sikkerhedsmæssigt håber jeg, at det vil være muligt, for så tror jeg på, at vi får løst problemerne med de uønskede fejlalarmer til beredskabsstationen, siger Maria Tvarnø.