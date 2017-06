Rød maling også hældt ud over Gustav Wieds buste

Det var ikke bare statuen af Lise Nørgaard, som tirsdag blev udsat for hærværk, da ukendte personer hældte rød maling ud over hendes statue i Algade.

Klokken 13.11 blev det opdaget at samme skæbne var overgået busten af Gustav Wied, som er opstillet i krydset Domkirkestræde/Sankt Ols Gade. Busten var i mindre omfang blevet udsat for hærværk også med rød maling - tilsyneladende samme farve som den, der blev anvendt mod Lise Nørgaard-statuen. Også her foretog politiet diverse undersøgelser i et forsøg på at finde frem til gerningsmanden.