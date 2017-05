Rockerrygter i Viby skaber frygt og debat

Siden et opslag i facebookgruppen 4130 Viby Sjælland tidligere på ugen nævnte, at rockere har været i Viby for at lede efter lokaler, er rygterne blevet debatteret. Generelt er kommentarerne opdelt i to, dem som frygter at få rockere til byen, og dem som maner til besindighed.