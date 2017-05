Minilæsserens spyd skal ramme de ringe, der er opsat på banen i maskin-området. Foto: Hans Jørgen Johansen

»Ringridning« viser håndværket ved maskiner

Roskilde - 27. maj 2017 kl. 07:45 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Reglerne er simple. Minilæsserens spyd skal ramme ringene på banen. Den hurtigste tid vinder, og stop og missede ringe giver straf-sekunder.

I området »Gårdsplads for maskiner« på Roskilde Dyrskue har Landbrugsskolen Sjællands elever opsat en bane. Her kan publikum - hvis man er over 16 år - prøve ringridning med minilæsser.

Det skriver DAGBLADET.

Underviser Preben Bech forklarer, at det handler om at give dyrskuets gæster et indblik i undervisningen.

- Man kan se nogle maskiner, men også prøve at køre dem. Der er ikke meget ved bare at se en maskine køre. Og så vil vi vise håndværket i at køre maskiner, og hvor svært det faktisk er, siger Preben Bech.

Aktiviteten fortsætter lørdag og søndag i området »Gårdsplads for maskiner«.