Ringens pusher slap med betinget

Normalt vil kriminalitet af den slags, den 20-årige var sigtet for, resultere i en ubetinget fængselsstraf, men i dette tilfælde fandt Retten i Roskilde det undtagelsesvis forsvarligt at gøre straffen betinget. Den kom til at lyde på 30 dages fængsel, men dem kan den 20-årige altså slippe for at afsone, hvis han lader være med at begå nye dumheder i prøvetiden, som blev fastsat til et år.