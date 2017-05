Ringe tilslutning kan lukke byfest i Gundsømagle

- P.t. er der ganske enkelt tilmeldt for få til at gennemføre en fest af dette format. De faste omkostninger ved leje af telt, borde og stole, danseorkester og andet er simpelthen for store til, at vi kan gennemføre projektet, hvis der ikke kommer flere deltagere. Vi er forundret og skuffede over den p.t. ringe tilslutning, for der er virkelig lagt mange kræfter i projektet, fortæller en bekymret formand for landsbyrådet, Palle Gram.