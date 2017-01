Foto: Per Johansen /Domstolsstyrelsen

Artiklen: Rigsadvokat vil have hårdere straf for spark i hovedet

Ung mand i smedelære fik samfundstjeneste for grov vold - nu skal Højesteret afgøre straffen.

En sag fra Roskilde er havnet øverst i retssystemet, efter at anklagemyndigheden har fået en ekstraordinær tilladelse til at anke dommen.

Gerningsmanden var 19 år, da han sparkede og hoppede på offerets hoved.

Han havde armene på to parkerede biler, mens offeret lå mellem bilerne og havde svært ved at forsvare sig.

Både Retten i Roskilde og Østre Landsret har ment, at det er forsvarligt at gøre dommen på 60 dages fængsel betinget af, at den unge udfører samfundstjeneste.

- Nu får Højesteret lejlighed til at vurdere, hvornår der i sager om grov vold er mulighed for at idømme samfundstjeneste, siger Jens Røn, der er statsadvokat hos Rigsadvokaten.

- I lovens forarbejder kan man se, at udgangspunktet i sager om grov vold skal være en ubetinget fængselsstraf, siger han.

Hvad strafpåstanden vil være, vil Jens Røn ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om.

Ifølge landsretten er det undtagelsesvist i orden med samfundstjeneste, har Procesbevillingsnævnet oplyst.

Det begrundes med to ting. Dels fik offeret kun begrænsede skader, og dels har gerningsmanden "særdeles gode personlige forhold." Han er ved at uddanne sig til smed og er ikke tidligere straffet af betydning.

Flere gange har Højesteret på det seneste udstukket kursen, når det gælder samfundstjeneste.

En mand, der snød statskassen for 1,2 millioner kroner, kunne ikke undgå et ophold bag tremmer. Han havde tidligere begået samme form for kriminalitet.

Heller ikke i grovere sager om børneporno går samfundstjeneste an.

Derimod var alternativet på sin plads i to andre sager - om henholdsvis brandstiftelse og om slag mod to kvinder i nattelivet.

I biblioteker, kirker og mange andre steder arbejder dømte gratis i et bestemt antal timer. Folketinget besluttede i 2015 at udvide brugen af samfundstjeneste.

Endnu vides det ikke, hvornår sagen fra Roskilde får et endeligt punktum.