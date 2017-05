Foto: Steen Østbjerg

Revision går Fogh i bedene

Roskilde - 30. maj 2017 kl. 14:26 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Der er ikke noget at komme efter« er den berømte slagsætning, som Anders Fogh Rasmussen brugte som modsvar i en række kritiske sager under hans statsministertid. Nu har Ernst & Young adopteret den som svar på Finansiel Stabilitets erstatningskrav for revisionsselskabets rolle i Roskilde Banks krak.

Bag den konklusion ligger en stribe mellemregninger, såsom at Finansiel Stabilitet har gjort regning uden vært, når de eksempelvis vil gøre revisionen medansvarlig for bankens mange hastebevillinger - for bare at nævne ét af de punkter, advokat Georg Lett listede op under mandagens procedure.

Til syvende og sidst lænede Georg Lett sig op ad de syns- og skønsmænd, der har været afhørt i sagen.

Selvom de har været lidt irriterede over ikke at have adgang til alle arbejdspapirer, er de enige om, at revisionen ud fra de tilgængelige oplysninger har handlet, som de selv ville have gjort.

Med det i mente finder Georg Letts hjælp i den tidligere statsminister til at opsummere, hvad der er at sige om hans klienter:

- Der er, i forhold til revisionen, ikke noget at komme efter.

Ernst & Young forventes at færdiggøre deres procedure i banksagen tirsdag. I næste uge bliver proceduren afsluttet af Søren Kaare-Andersens advokat. Roskilde Banks sidste direktør er ikke sagsøgt af Finansiel Stabilitet, men er stævnet af Ernst & Young i det tilfælde, at de selv bliver dømt til at betale erstatning.