Risikable udlån kan ikke klandres Roskilde Banks revision. De skal se, at pengene passer, og ikke om de er brugt fornuftigt, lyder det fra Ernst & Youngs advokat i Østre Landsret. Foto: Steen Østbjerg

Revision: Dårlige lån er ikke vores bord

Roskilde - 24. maj 2017 kl. 20:45 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Roskilde Bank var large med sin långivning, var det ikke revisionens ansvar at bedømme, om det var en god eller dårlig måde at drive bank på.

Sådan lyder en del af Ernst & Youngs forsvar mod det erstatningskrav, der i over 100 dage har været behandlet i Østre Landsret.

- Revisionen er ikke en anstandsdame og har ikke pligt til at have en mening om beslutningernes forsvarlighed og hensigtsmæssighed. Det er ledelsen, der træffer beslutningerne om bankens risikoprofil, sagde advokat Georg Lett under sin procedure for Ernst & Young.

Han understregede, at revisionens ansvar er at kontrollere, at der ikke er fejl i årsrapporten. De skal ikke blande sig i, hvad banken stiller op med oplysningerne.

- Revisionen er uden ansvar for, hvad det er for nogle lån, der kommer på bøgerne, og de er også uden ansvar for, om de efterfølgende udvides. Derfor er de også uden ansvar for, om lånene fører til tab, sagde Georg Lett.