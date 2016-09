Rettens dom: Kryds umuligt at overskue

Krydset i Østrup er umuligt at overskue. Det er der nu kommet rettens ord for.

Det kom, da en 62-årig bilist blev frifundet for at have overtrådt loven i forbindelse med et færdselsuheld i juni i år. Da kom han ad Østrupvej nordfra og skulle krydse Store Valby Vej på sin færd mod syd, men han nåede ikke over krydset, før en cyklist kom fra sydvest ad Store Valby Vej og påkørte anhængeren, der var spændt efter bilen.

Under normale omstændigheder vil bilisten blive dømt for overtrædelse af færdselsloven, men i dette tilfælde slog retten fast, at bilisten havde gjort, hvad loven forlanger, og ganske enkelt ikke havde mulighed for at se cyklisten, fordi krydsets udformning og beplantning gør, at der er ualmindeligt dårlige oversigtsforhold i den retning, hvorfra cyklisten kom.