Retten underkender forsikringer efter valgfusk

Roskilde - 15. juni 2017 kl. 12:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle de tillægsforsikringer, der blev tegnet umiddelbart forud for valget i Brandkassen i 2011, er ugyldige. Den dom afsagde Retten i Roskilde onsdag. Efter rettens opfattelse havde ledelsen af det lille forsikringsselskab nemlig alene tegnet tillægsforsikringerne for at sikre, at ledelsen selv fortsat havde en bestemmende indflydelse på Brandkassens forhold, herunder på hvad der skulle ske med Brandkassens betydelige formue.

Dommen er en kæmpe sejr for den flertalsgruppe, der blev sat ud af spillet ved det manipulerede 2011-valg.

- Det er det her, vi har kæmpet for. Nu kan vi få et retfærdigt valg, siger talsmand for flertalsgruppen, Per Madsen.

Med afgørelsen i Retten i Roskilde har den tidligere ledelse dermed lidt to nederlag på kort tid, eftersom Københavns Byret også har givet likvidatorerne i Brandkassen medhold i, at det var helt i orden at aflyse en generalforsamling i 2015 ud fra den betragtning, at det på grund af valgfusk var sandsynligt, at personer, der ikke var berettiget til det, fik mulighed for at stemme.

Københavner-sagen er anket, oplyser Brandkassens sidste bestyrelsesformand, Martin Laugesen, og han gætter på, at det også bliver tilfældet med dommen fra Roskilde.

- Jeg synes ikke, dommen matcher virkeligheden. Jeg er ikke imponeret. Jeg kan ikke se, at man har dokumenteret det, man påstår - at der er blevet manipuleret med valget, siger Martin Laugesen.

