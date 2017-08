Regeringen vil hæve sjællændernes uddannelsesniveau

- Det er afgørende for mig, at erhvervslivet på Sjælland får gode muligheder for at skabe vækst. Med vækstpartnerskabsaftalen styrker vi vilkårene for erhvervslivet, og vi sætter fokus på, hvordan ny teknologi og digitalisering kan styrke virksomhederne på Sjælland. Samtidig gør vi en indsats for at fremme turismen ved at skabe kvalitet i udbuddene og sætte en fælles retning for turismen i regionen, udtaler Brian Mikkelsen.