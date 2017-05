Regering støtter el-tog hele vejen

Hele sagen tager afsæt i spekulationerne om, hvorvidt den statslige anlægsøkonomi »kun« rækker til elektrificering til Holbæk - mod at fremme investeringerne i den motorvej helt til Kalundborg, som Kalundborg Kommune så brændende ønsker sig som førstevalg - og uden at give slip på forventningerne om bedre togforbindelser, som et folketingsflertal besluttede tilbage i 2014. Lasse Winterberg skriver, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser, at »projektet med elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg er besluttet i regi af forliget om Togfonden DK«.