Ragnarock i brun knibe

Ragnarock, museet for pop, rock og ungdomskultur, er imidlertid kommet i klemme i ordningen, for reglerne tilsiger, at der kun må stå et skilt ved hver motorvejsafkørsel.

- Det er ifølge reglerne for skiltene ikke muligt at give dispensation til to skilte ved samme afkørsel. At der allerede står to i dag ved Køgevej skyldes dels, at Domkirken er en Unesco-attraktion, og at skiltene blev opstillet under forsøgsordningen, siger han.