Det er i disse lokaler på Gartnergården, at Roskilde Dampradio holder til. Kommunen vil rive bygningen ned for at gøre plads til et spring- og bevægelsescenter, men Dampradioen vil ikke anerkende opsigelsen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Radio kan blive sat ud trods ankesag

Roskilde - 11. februar 2017 kl. 10:42 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke sikkert, at Roskilde Dampradio kan blive i deres lokaler, mens der kører en ankesag ved landsretten om Roskilde Kommunes ret til at smide dem ud fra Gartnergården.

Læs også: Elitegymnastikken er truet på eksistensen af ankesag

Roskilde Kommune har fundet en juridisk mulighed for, at anken ikke behøver at have opsættende virkning for kommunens opsigelse af dampradioens lokaler, som det ellers blev antaget. Den mulighed har kommunen nu anmodet landsretten om at effektuere.

- Vi mener, det er en klar dom, byretten har afgivet, og at den burde være tilstrækkeligt klar til, at der ikke skal være opsættende virkning, siger borgmester Joy Mogensen.

Hun er skuffet over og ked af, at Roskilde Dampradio stadig ikke vil komme videre og indse, at de kunne nå længere gennem dialog end ved at stå firkantet fast på deres krav. Nu håber hun i det mindste, at man kan få lov til at komme videre med det projekt, de ellers blokerer for.

- Vi har brug for at finde en løsning, for der er rigtig mange tusind mennesker, som ellers er i klemme, siger borgmesteren.

