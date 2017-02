Radio-anke blokerer for idrætscenter

Roskilde Dampradio er ikke til sinds at efterleve den dom, der onsdag blev afsagt i Retten i Roskilde. Den gav Roskilde Kommune medhold i, at kommunen havde ret til at opsige Roskilde Dampradios (gratis) brug af lokaler i Gartnergården. Ifølge dommen skal radioen være ude af lokalerne senest 1. marts.

Men det kommer ikke til at ske, fastslår Dampradioens bestyrelsesformand, Louis Hansen, for radioen anker byrettens afgørelse til Østre Landsret.

Anken ventes at have opsættende virkning, hvilket betyder, at der ikke skal ske ændringer, så længe sagen fortsat verserer ved domstolene. Dermed er kommunen formentlig forhindret i at rive Gartnergården ned, og så længe den fortsat består, kan kommunen ikke komme i gang med et nyt idræts- og bevægelsescenter. Byggeriet skulle efter planen begynde til maj.