Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Radikale miljøer orienteret om »fest« i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikale miljøer orienteret om »fest« i Roskilde

Roskilde - 11. juli 2017 kl. 12:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Myndighederne arbejder i øjeblikket intenst på at finde en løsning på den demonstration mod moskeen, og modsvaret, som arrangørerne insisterer på at kalde en fest, som begge er annonceret til at finde sted centralt i Roskilde på lørdag. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi ønsker ikke andet end en festlig dag. Vi kan kun opfordre til, at man bliver ved vores fest. Vi vil løbende igennem dagen opfordre til, at man opfører sig ordentligt, siger talsmand for Mennesker for Mangfoldighed, David Baxter Stokholm.

På Facebook kan man imidlertid læse, at de venstreorienterede miljøer i København, som for eksempel gruppen No Pegida, er blevet orienteret om muligheden for at støtte op om arrangementet i Roskilde. Gruppen har tidligere gjort sig bemærket med moddemonstrationer, når de højreorienterede miljøer har holdt demonstrationer i hovedstaden.

Hos talsmand David Baxter Stokholm er holdningen klar.

- Vi er en gruppe lokale mennesker, som ønsker, at dagen her bliver en fredelig markering, og det vil jeg stærkt opfordre til, at folk, der kommer udefra, respekterer, siger han.

Du kan læse mere om sagen i DAGBLADET Roskildes betalte udgave i dag.