Råbte og skreg: Måtte slæbes ud af domkirken mod sin vilje

Politiet blev mødt af en uvenlig mand, der med den fornødne magt måtte føres ud af domkirken for at få genetableret ro og orden. Han blev frihedsberøvet og var identisk med en 65-årig mand fra Roskilde, som fik lov til at falde ned humørmæssigt på politistationen i Roskilde. Han blev løsladt efter ca. 1 time uden at være blevet sigtet for noget.