R-formand om Feld: - Uenighed handlede om flere ting

Kim Elmose, formand for Radikale Venstre.

Roskilde - 17. februar 2017 kl. 14:14 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad var det, der gjorde, at Radikale Venstre og partiets byrådskandidat Nanna Feld ikke længere kunne samarbejde om at have Nanna Feld opstillet til byrådet?

Formand Kim Elmose prøver diplomatisk.

- Vi havde forskellige opfattelser af, hvordan man blandt andet debatterede på nettet. Vores oplevelse var, at vores nu tidligere byrådskandidat på partiets vegne fik udtalt sig noget udiplomatisk, og det opfattede vi som problematisk, siger Kim Elmose.

Elmose og yderligere et bestyrelsesmedlem fra Radikale Venstre havde tidligere på ugen et møde med Nanna Feld.

- Vi nåede frem til, at Nanna ikke var klar til at opstille til kommunalvalget for Radikale Venstre. Vi kunne ikke blive enige, og på mødet skrev Nanna under på, at hun trak sig fra listen, siger Kim Elmose.

Kim Elmose understreger, at Nanna Feld ikke er blevet ekskluderet af partiet, simpelthen fordi det ikke er en mulighed, der findes i Radikale Venstre.

Et andet problem var ifølge Kim Elmose, at læste man med på Nanna Felds debatter eller lyttede til hendes synspunkter, så kunne man få den antagelse, at Radikale Venstre var på vej ud af den budgetaftale der ligger omkring en svømmehal i Roskilde.

- Vi løber ikke fra aftaler. Vi har plads til forskellige synspunkter, og Nanna kæmper hårdt for en svømmehal til Viby. Det er der plads til i Radikale Venstre, men igen er det problematisk, hvis en kandidats udmeldinger sår tvivl om, om man kan stole på Radikale Venstre i en indgået budgetaftale, siger han.

Kim Elmose er ikke bekymret for, at skilsmissen vil få en negativ indvirkning på partiets chancer for at opfylde drømmen om to pladser i byrådet til valget til november.

- Det kommer ikke til at betyde noget som helst. Vi har en stærk liste med 11 kandidater, og vi arbejder benhårdt på at få to pladser i byrådet, siger han.

Nanna Feld meldte sig ifølge Kim Elmose ud af Radikale Venstre i går. Hun nåede at være medlem af partiet siden august måned sidste år. Nanna Feld har tidligere været medlem af Socialdemokratiet.