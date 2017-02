R dropper byrådskandidat

- Jeg er stort set ekskluderet på trods af, at de radikale ikke har en paragraf om ekskludering. Men jeg er blevet frataget mit kandidatur til byrådet og blevet opfordret til at melde mig ud, oplyser Nanna Paludan Feld, som har taget konsekvensen og har meldt sig ud af partiet.

De sidste par uger har der været snak frem og tilbage, hvor kandidaten blandt andet har fået besked på at holde igen med at skrive om en svømmehal i Viby.

- Jeg har ikke tænkt mig at holde min mund. Selvfølgelig kan man lave kompromisser. Men det er ikke populært i politik, de vil hellere have nikkedukker, siger Nanna Paludan Feld, som glæder sig over, at borgmesteren har lyttet, og at en vejudvidelse er annulleret i Dalen, samt at en svømmehal i Viby nu er i overvejelses-stadiet.