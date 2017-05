Se billedserie Biavlerne Eilif Larsen (til venstre) og Hans Janstrup tjekker bigården, der står i Ringen. En gang om ugen står de og fortæller om bierne, så alle parkens gæster har mulighed for at komme tæt på dem. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Publikumsbesøg nedkøler bier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Publikumsbesøg nedkøler bier

Roskilde - 21. maj 2017 kl. 08:32 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år blev der opstillet en bigård i parken Ringen i Roskilde. Det fungerer rigtig godt.

- Vi var spændte på, om folk kunne lade dem være, men vi har kun to gange kunne se, at der har været nogen herinde, siger biavler Eilif Larsen, som stiller sine bier til rådighed, mens Roskilde Kommune har sørget for det fine hegn omkring bigården.

Græsset er trådt ned ved den informationstavle, som hænger på bigården. Det vidner om, at parkens brugere gerne vil vide noget om bierne.

En gang om ugen kan alle få et kig ned i bistaderne og lære mere om bierne. Eilif Larsen og Hans Janstrup annoncerer på et skilt ved bigården, hvornår den næste præsentation finder sted.

- Vi prøver at variere ugedag og tidspunkt, så alle har en chance, siger Hans Janstrup.

Normalt tager det 10-15 minutter at gennemgå et bistade, men når når der er publikum på, tager det meget længere tid. Derfor er bigården blevet udvidet med endnu et stade.

- Temperaturen i stadet er 35 grader, og den bliver nedkølet, når stadet er åbent, forklarer Eilif Larsen og fortæller, at efterfølgende kommer bierne på overarbejde for at få temperaturen tilbage.

Når der er gæster i bigården, bliver der kun åbnet for et stade. Med tre stader bliver bierne altså kun generet hver tredje uge.