Retten i Roskilde indleder tirsdag en sag om en psykisk syg mandlig beboer på bostedet Lindegården i Roskilde, som er tiltalt for at have voldtaget to andre beboere i efteråret 2015. Foto: Scanpix/Claus Bech

Psykisk syg tiltalt for at voldtage to mænd på bosted

En 50-årig mand er tiltalt for at voldtage to mandlige beboere på bostedet Lindegården i Roskilde.

Roskilde - 14. februar 2017 kl. 06:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det socialpsykiatriske center Lindegården i Roskilde har i de seneste år været ramt af flere voldsomme forbrydelser. Senest blev en 31-årig beboer i sidste uge dømt for drabet på den 57-årige sosu-assistent Vivi Nielsen. Tirsdag formiddag indleder Retten i Roskilde så en ny sag fra bostedet. Denne gang er en 50-årig psykisk syg mand tiltalt for at have voldtaget to andre mandlige beboere i efteråret 2015.

Ifølge anklageskriftet har den tiltalte flere gange tvunget begge ofre til samleje og oralsex. I forbindelse med voldtægterne skal den 50-årige flere gange have truet den ene af mændene med at slå ham ihjel, hvis han skreg under overgrebet. - Det bliver værst for dig selv, hvis du gør modstand, skal han have sagt. På samme måde har den tiltalte angiveligt truet den anden af de to mænd med at "trække skelettet ud af røven" på ham, hvis han gik til politiet. Anklageskriftet omfatter også trusler mod ti sosu-assistenter, heraf syv på Lindegården, og en læge. Straffeloven tillader ikke fængselsstraf til sindssyge personer. I stedet kan de idømmes forskellige foranstaltninger. Det kan for eksempel være en anbringelsesdom. I denne sag vil anklager Marie Elvekjær Hansen netop kræve manden idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Andre særforanstaltning tæller behandling på en psykiatrisk afdeling eller ambulant behandling ved psykiatrisk afdeling. Sidstnævnte indebærer, at den dømte som udgangspunkt kan blive boende derhjemme. Den tiltalte nægter sig ifølge forsvarsadvokat Flemming Wahren skyldig i sagens groveste forbrydelser om voldtægt. Manden sidder i dag varetægtsfængslet på Retspsykiatrisk Afdeling i Slagelse. I alt er der afsat fire dage til retssagen.