Protest mod tung trafik blev hørt

Bekymringen for den trafik, opførelsen af byggeriet på 21.000 kvadratmeter vil medføre, kom til udtryk i indsigelser mod den lokalplan, der har været i høring. Her benyttede flere fra Møllehusvej lejligheden til at påpege, at Møllehusvej i forvejen lægger asfalt til al trafik vestfra og ind på Sankt Jørgensbjerg, der er blevet lukket for gennemkørende trafik, og at det store byggeri vil medføre kørsel, som bør ledes væk fra Møllehusvej, også af hensyn til belastningen af rundkørslen ved Helligkorsvej.