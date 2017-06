Filminstruktøren Johannes Moe (th) med sin hovedrolleindehaver Jakob Hasselstrøm (tv) og Anton Isbrand, som også har en rolle i filmen »Det er bare et job«, der vandt tre priser ved NextFilmFestival.

Prisregn over filminstruktør fra Roskilde

Roskilde - 17. juni 2017 kl. 12:17 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johannes Moe er blot 19 år, men kan allerede kalde sig for prisvindende filminstruktør. Ved den regionale filmkonkurrence NextFilmFestival i Næstved deltog han med sin kortfilm »Det er bare et job«, som var hans eksamensprojekt i mediefag på Roskilde Gymnasium.

Den var nomineret til fem priser og endte med at vinde for bedste film, bedste lyd og bedste klipning. Triumfen betyder, at filmen går videre til finalen, der afvikles i forbindelse med Odense International Film Festival efter sommerferien.

- Jeg meldte mig egentlig kun til konkurrencen, fordi jeg ville møde instruktøren Aske Bang, som skulle holde et oplæg. Og så endte vi med at gå derfra med tre priser. Det havde jeg overhovedet ikke forventet, siger Johannes Moe, som bor i Himmelev og har en fortid som avisbud hos DAGBLADET.

»Det er bare et job« er en actionthriller om en lejemorder, der havner i et dilemma, men handler også om, hvad der sker, når man lader sit arbejde overtage sit liv. Filmen er optaget forskellige steder i Roskilde, blandt andet på Musicon og bag Dagli' Brugsen på Klosterengen samt uden for Ågerup. På grund af handlingen optræder der en del falske skydevåben i filmen, men Johannes Moe undgik problemer med, at folk troede, det var rigtige våben og ringede til politiet.

- Vi havde ikke orienteret politiet, men havde fortalt de steder, hvor vi filmede, hvad vi lavede. Folk kunne også se, at det var en film, fordi vi havde sat store lysprojektører op, og der var et helt hold til stede. Så når de henvendte sig til os, var det kun for at spørge, hvornår man kunne se filmen, siger Johannes Moe.

