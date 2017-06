Rambøll er kommet med et forslag til et jorddige uden pumper langs Værebro Å, der gør egenbetalingen for beboerne mindre. Foto: Lars Kimer

Prisfald på å-dige gør prisen mere spiselig

- Rambøll har fremlagt et simpelt jorddige uden pumper. Det lægges oppe ved grundene frem for på engen, og derfor vil det være mere stabilt og vil blive lavere og dermed billigere. 275 kroner er ikke en lav pris, men dog en mere spiselig pris, siger Mogens Hallager fra digelaget.

- Måske vi slet ikke kommer til at få brug for det dige, men vi ved det jo ikke. De første huse oversvømmes ved en vandstand på 122-125, så det kan være begrænset, hvad ådiget får af betydning. Faktum er, at vi vil begynde at søge fonde for at få det finansieret, siger han.