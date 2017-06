Selv om det nye affaldssystem har været ramt af lidt startsvanskeligheder, går det godt med sorteringen. Her er det første læs med glas, som bliver hældt på fliserne for at blive kontrolleret. Foto: Roskilde Kommune

Poser til madaffald hænger fast eller går i opløsning

Roskilde - 03. juni 2017 kl. 07:44 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden den 1. maj har borgerne i Roskilde Syd været i gang med det affaldssystem, som inden udgangen af 2018 vil dække hele kommunen.

En af de nye ting er, at man skal sortere affaldet mere. Flere borgere har dog oplevet, at der hænger en pose med bio-affald tilbage, selv om beholderen er blevet tømt.

Formand for Grundejerforeningen Horsevænget i Viby, Michael Bruhn Rasmussen oplyser, at han har kendskab til beboere, som har udtrykt utilfredshed med, at madaffaldposerne går i opløsning inden afhentning. Det medfører restaffald i containeren, som efterfølgende lugter, hvis de ikke bliver rengjort.

- De fik ved samtale med renovationsmedarbejderne at vide, at renovationsmedarbejderne ikke må ryste containerne for at få det banket ud, når de tømmer dem i lastbilerne. Jeg selv har ikke oplevet ret meget endnu, idet jeg kun har fået tømt dem to gange, siden det er begyndt. fortæller Michael Bruhn Rasmussen.

Affaldsplanlægger Anette Sejersen er godt klar over, at der har været udfordringer med især bio-poserne. Roskilde Kommune arbejder hele tiden på at gøre ordningen bedre og fortælle, hvordan man kan afhjælpe problemerne. Hun forklarer, at når poserne blive fugtige, kan de godt hænge lidt fast i spanden. Det kan være på grund af kondensvand på de varme dage, der kan sive lidt væske fra posen, eller eksempelvis et kyllingeben har stukket hul i posen.

Inden det nye affaldssystem begyndte at blive rullet ud, var det blevet gennemtestet, og i testperioden var der ingen problemer af denne art med bio-poserne.

- Men der er mange nye mennesker, som skal håndtere det nye system, forklarer Anette Sejersen og nævner, at det gælder både i husene, men også eksempelvis på skraldebilerne.

- Man skal måske lige finde ud af, hvor mange gange der skal bankes på spanden, siger Anette Sejersen, som er med i et affaldsforum, hvor der sidder medarbejdere fra kommuner, som har kørt med sorteringen i årevis.

- De siger, at der vil være startvanskeligheder, siger affaldsplanlæggeren og pointerer, at den første måned har der været tømning hver 14. dag, men i juni, juli og august er der ugetømning, og så bliver problemet allerede mindre af den grund.

Anette Sejersen har et godt råd, hvis man eksempelvis smider kyllingeben og fiskeben ud.

- Giv det en avisside rundt om. Det sker der ikke noget ved, selv om siden kommer med i bio-affaldet, fortæller Anette Sejersen, som også foreslår, at man eventuelt kan lægge et par avissider i bunden af spanden til bio-affald. Så vil poserne ikke sidder fast.

