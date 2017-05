Populært checkhæfte med vokseværk

Da Peter Smed for tre år siden lancerede sin idé om et Værdicheckhæfte, havde han en drøm om, at det en dag kunne blive landsdækkende. I dag kan værdichecksene findes i over 20 byer, og firmaet Værdicheck ApS er for længst blevet Peter Smeds hovedbeskæftigelse.