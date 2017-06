Politimand var hurtigere end pusher

Ved Bakkegården var nogle personer fra Roskilde og Taastrup forsamlet, og fordi politiet havde mistanke om, at der blandt dem kunne være nogle, der solgte hash, blev en specialpatrulje sendt til stedet for at hilse på dem. Politiet var fortsat på stedet, da den 20-årige nærmede sig, men da han fik øje på betjentene, vendte han øjeblikkeligt om og stak i løb væk derfra.

En betjent viste sig dog at være ganske hurtig på fødderne og indhentede den 20-årige, som viste sig at have al mulig grund til ikke at ønske at møde politiet.