Politikere rygende uenige om nyt bademekka

Roskilde - 08. februar 2017 kl. 11:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Får verdens femtestørste badeland, som skal bygges i Høje-Taastrup 11 kilometer fra Roskilde Badet, markant indflydelse på antallet af brugere af Roskildes planlagte badeby? Det er partierne i byrådet rygende uenige om.

- Vi har fået en kæmpe konkurrent lige i baghaven. Jeg forventer at se nogle tal fra forvaltningen på, hvad vi havde regnet med af entreindtægter og fra hvem, så vi kunne få driften til at løbe rundt. Hvis ikke man anerkender, at vi i det spil her er den lille købmand, som får en Bilka som nabo, så er man naiv. Jeg får lidt billedet af de her aber, som sidder på en gren og holder sig for ørerne, for så går problemet nok over. Det er ikke specielt klogt, siger Bent Jørgensen (V) om de politikere som ikke anerkender at giga-badelandet er en konkurrent.

Hos en stribe af de mindre partier er man dog ikke sikker på, at sammenfaldet af brugere bliver så stort.

- Jeg er ikke klar til at trykke på panikknappen. Vi bygger en lokal svømmehal til lokale behov, så et planlagt giga-badeland i Høje-Taastrup ændrer ikke det store for mig - og lad os nu se om det overhovedet bliver til noget, siger Henrik Stougaard fra Enhedslisten.

Lidt samme holdning har Birgit Pedersen (SF), som er formand for kultur- og idrætsudvalget.

- At Høje-Taastrup lader storkapitalen rulle et kæmpemæssigt kommercielt Lalandia ud ændrer intet. Vi kommer fortsat til at have fint med brugere, for vi bygger til foreninger, wellness og den lokale familieprægede event, siger hun.

Hos de Radikale holder Jeppe Trolle fast i, at Roskildes badeby nok skal få sine kunder.

- Ser du Roskilde Badet en lørdag formiddag, så er det i dag overfyldt. Skulle vi stå med et acceptabelt niveau af besøgende, som alle oplever at have tilstrækkelig med plads til en god tur i svømmehallen, så er det fint for mig. Det vigtigste for mig er, at vi får bygget, så vi får svømmekapacitet til klubberne og til de af vores borgere, som har brug for de forskellige former for varmt vand og wellness. Vi skal ikke konkurrere på at være et badeland, siger han.

Hos DF vil man gerne have belyst økonomien i driften af den planlagte badeby nærmere.

- Jeg ved ikke, hvor meget det vil ændre økonomien i badebyen, at Høje-Taastrup bygger, som de gør. Vi mister i hvert tilfælde børnefamilierne, for det tegner til at være et fantastisk projekt, som Høje-Taastrup har landet. Det kommer til at gavne hele regionen. Vi skal holde fokus på at bygge til vores foreninger, så de får svømmekapacitet, siger Merete Dea Larsen.

