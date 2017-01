Gundsølillehallen betjener et opland på 2584 personer. Der bor næsten lige så mange i Gundsømagle, men byen har ikke sin egen idrætshal. I stedet må borgerne nøjes med en udvidet gymnastiksal på skolen. Foto: Kim Rasmussen

Politikere positive over for ny idrætshal

Roskilde - 25. januar 2017

- En god hal er fundamentet for et bæredygtigt idrætsliv, og ser man på Gundsømagle, så er det faktisk ikke et for stort krav at stille. Var det gamle Gundsø ikke skåret igennem af »motorvejen« A6/Frederiksborgvej, så kunne man drøfte, om det var nødvendigt. Men det er et rimeligt krav, at folk kan dyrke idræt i deres egen by, siger formand for idræts- og kulturudvalget, Birgit Petersen (SF), oven på at formanden i idrætsforeningen G77 nu melder ud, at idrætsforeningen bør gå efter at få bygget et sportshal i byen. I dag findes der en udvidet gymnastiksal.

- Først og fremmest skal byen have en debat om, hvilke behov byen har. Skal der tænkes sociale aktiviteter ind, måske forretningsmæssige? Så kan man altid tænke placering til sidst. Det er vigtigt, at det bliver byens vision, så køber vi politikere jo nemmere projektet til sidst, siger hun og tilføjer, at Gundsømangle jo ikke længere kun har en skole med behov, men også SCR Roskilde på det gamle rådhus har behov for halkapacitet til deres idrætstimer.

Næstformand i kultur- og idrætsudvalget Evan Lynnerup (V) kan godt se behovet for en hal i Gundsømagle.

- Byen vokser, størrelsesmæssigt taler vi om en by, der kan sammenlignes med Gadstrup, Vindinge og Grundsølillehallens opland. Jeg kan godt se en idrætshal i Gundsømagle i horisonten, men jeg vil godt lige se hallen i Jyllinge åbne først, før vi taler behov i Gundsømagle. Jeg har før talt om hal på Spraglehøj, og der er vel ikke noget til hinder for, at man i stedet byggede den lidt længere ned ad vejen og gjorde den til Gundsømagles hal. Placeringen ved skolen mener jeg er udmærket. Det gør også, at den kan fungere som hal for Jyllinge-aktiviteter. Folk fra Gundsømagle har jo for længst lært at køre til Jyllinge. Det kunne være, at Jyllinge også kunne køre modsat, siger han og understreger, at det skal være et projekt, som folk i byen vil kæmpe for.

- Der skal være folk, som trækker, og så kunne det jo være, at byen også selv kunne bidrage med noget økonomi, som man har set det med folkeaktiver andre steder.

Et af Socialdemokraternes medlemmer af kultur- og idrætsudvalget, Daniel Prehn, erkender, at han ikke kender hverken ønske eller behov indgående.

- Hvis nogle af vores idrætsforeninger oplever et stigende behov for faciliteter, så er jeg altid åben for at drøfte det. Jeg tager gerne mod en invitation til en kop kaffe og en snak med formanden for G77. Så kan han fortælle om projektet, og jeg kan se de eksisterende faciliteter. Jeg tvivler dog på, at vi har pengene i budgettet de næste tre-fire år, siger han.