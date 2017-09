Politikere i kø efter bruger-råd om Strandgade parkering: Sæt dog elektronisk p-tavle op

Se billedserie Brugere på DAGBLADET Roskildes facebookside har foreslået, at der sættes elektroniske info-tavler op på havnen, der kan fortælle, om der er ledige p-pladser i Strandgade. Foto: Steen Østbjerg

Roskilde - 15. september 2017 kl. 13:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke politisk enighed om, at der igen blev åbnet for parkering for enden af Strandgade.

Nu vil Enhedslisten og Dansk Folkeparti gerne have undersøgt muligheden for at opsætte et elektronisk skilt, inden man kører ned i Strandgade. Skiltet skal vise, hvor mange af de fem p-pladser for enden af gaden, som er ledige.

Løsningsforslaget blev stillet på DAGBLADET Roskildes facebook-side, hvor en bruger, Jesper Buch Larsen, skriver:

- Hvis der blev sat et lille »skilt« op i starten af Strandgade - som fortalte, hvor mange ledige pladser der er - kompromis - kunne man måske gøre nogle beboere tilfredse.

Jesper Buch Larsens kommentar kommer efter, at en anden bruger Per Steenholdt har påpeget, at det næppe er de fem p-pladser, der udgør problemet for beboerne.

- Det er ikke de fem pladser, der i sig selv er en katastrofe. Det er de 10, der tror, der er en plads der giver problemet. Det kan blive totalt kaos, skriver han.

Jonas Paludan fra Enhedslisten vil have undersøgt muligheden for at sætte en elektronisk p-tavle op.

- Det lyder faktisk ganske klogt. Det kunne godt være et plaster på såret, så undgår vi da en del af trafikken i gaden, siger han.

Næstformand i plan- og teknikudvalget, Karsten Lorentzen (DF), er også positiv over for forslaget.

- Det giver jo rigtig meget mening. Det er værd at forfølge. Det vil vi gerne se på og forsøge at få gennemført, siger han.

Også formand for plan- og teknikudvalget , Torben Jørgensen (S), er med på at lade ideen undersøge.

- Det er en rigtig god ide. Den skal vi have undersøgt. Jeg kan ikke forestille mig, at det vil koste en bondegård. Vi skal begrænse kørslen i Strandgade til den mest nødvendige, siger han.

