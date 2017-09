Politikere giver dispensation: - Der er ikke tale om tilgivelse

- Vi har givet tilladelse til en bebyggelsesprocent på omkring 60. Nu skal den her sag lukkes, og det er nødvendigt at give dispensationer for at gøre det. Der er ikke tale om tilgivelse frem for tilladelse. Sagen er unik, og vi tror ikke på, at den vil danne præcedens, siger plan- og teknikudvalgets formand Torben Jørgensen (S).

- Det har været et ufint forløb, og noget er gået helt galt. Jeg er meget stor fortaler for, at alle parter har en fast bebyggelsesprocent at forholde sig til. Jeg frygter meget, at det her danner præcedens, men vi er blevet fortalt, at sagen her er så unik, at det ikke kommer til at ske. I mine øjne er forvaltningen gået for langt i, hvad de har stillet den nye køber i udsigt, siger Karsten Lorentzen.