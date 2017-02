Foto: Marianne Due

Politihvalp blev træt af at gå

Roskilde - 14. februar 2017 kl. 10:43 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

roskilde: Man kan blive så træt af at gå, også selv om man en dag skal være en stor og stærk politihund. Sådan var det for schæfterhvalpen Allan, der i weekenden måtte have en tur i sin families barnevogn.

Det fortæller Allans far Rasmus på Instagram, hvor »Politihunden Allan« har sin egen profil. Allan og hans hundefører fra Midt- og Vestsjællands Politi begyndte deres opdateringer på Instagram for tre uger siden. Formålet er at formidle, hvordan en politihund læres op.

I weekenden var Allan ude at gå men måtte have et lift, og bare rolig, der var skam også plads til 'lillebror' i barnevognen, forlyder det. Du finder Allan på Instagram på profilen @politihundenallan.