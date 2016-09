Politiet tavs om voldtægter på Lindegården

Skal offentligheden have at vide, når der bliver begået en voldtægt?

- Det kan godt være, vi ikke har fortalt om de her sager i offentligheden på fx en døgnrapport. Der kan være tale om efteranmeldte sager. Så kommer de ikke på døgnrapporten, som jo dækker over det seneste døgns begivenheder. Der kan også være tale om, at vi meget hurtigt har fat i både offer og gerningsmand, og så er vurderingen ofte, at en sådan sag ikke behøver at blive blæst op i offentligheden, siger Martin Bjerregaard, pressemedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.