Sådan så den angiveligt mindst medtagne part ud efter en voldsepisode på Holbækvej. Politiet har ikke fået kontakt med gerningsmanden. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politiet savner vidner i voldssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet savner vidner i voldssag

Roskilde - 24. juli 2017 kl. 12:26 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ofrene for et overfald fredag aften på Holbækvej var langt fra uskyldige, men forsøgte i fuldskab at smide et spædbarn i asfalten. Det mener en stribe facebookbrugere, som har kommenteret sn.dk's artikel om overfaldet.

Læs også: Mand tæskede par på åben gade

Vidneudsagnene er indirekte, og politiet har ikke hørt et eneste vidne, der bekræfter nogle af påstandene om, at de to forurettede forsøgte at angribe en baby, hvorefter de blev skubbet væk og kom til skade, fordi de faldt.

Politiets oplysninger i sagen begrænser sig mandag formiddag til, at en 53-årig kvinde og en 50-årig mand klokken lidt over otte fredag aften steg ud af bussen på Holbækvej, hvor de kom op at toppes med en mand med barnevogn, som gik sammen med en kvinde med barnevogn.

Politiet har ikke talt med den påståede gerningsmand, der er beskrevet som en stor, skaldet mand af mørkt udseende. Dermed kan det ikke passe, når flere på Facebook mener at vide, at han selv henvendte sig til politiet.

Politiet håber, at han selv eller rigtige vidner til episoden vil henvende sig.

- Hvis der er vidner, der har set det, vil vi gerne have et praj fra dem. Så skal vi forhåbentlig finde ud af, hvem manden er, og så må vi høre, hvad han siger til det her, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.