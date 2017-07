Der er to demonstrationer i Roskilde lørdag eftermiddag. På Hestetorvet mødes Mennesker for Mangfoldighed, og i Allehelgensgade står SIAD for demonstrationen. Foto: Kristian Thomas Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet ønsker alle en god lørdag i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet ønsker alle en god lørdag i Roskilde

Roskilde - 14. juli 2017 kl. 11:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi holder godt øje med Roskilde bymidte lørdag. I en pressemeddelelse skriver poltiet, at politiet ikke har noget nøjagtigt kendskab til, hvor mange mennesker, der vil deltage i de to demonstrationer, der er anmeldt til at finde sted i Roskilde lørdag den 15. juli klokken 13.

Demonstrationerne finder sted i henholdsvis Allehelgensgade og på Hestetorvet.

Politiet har været i dialog med begge ansvarlige arrangører af demonstrationerne, og det er politiets opfattelse, at begge parter ønsker at afholde demonstrationerne på en værdig og ordentlig måde.

- Det er som bekendt en grundlovssikret ret, at man må demonstrere i Danmark. Vi har en klar forventning om, at begge demonstrationer kommer til at foregå på en værdig og ordentlig måde ikke mindst af hensyn til byens øvrige borgere, siger politiinspektør Jens Børsting, der er leder af politiets aktion i forbindelse med demonstrationerne.

Politiet har valgt, at der ikke skal omlægges busruter eller ske andre ændringer i Roskilde i anledning af demonstrationerne, men det er klart, at situationen kan gøre, at det bliver nødvendigt. Politiet vil naturligvis holde godt øje med begge arrangementer og vil imødegå eventuelle lovovertrædelser.