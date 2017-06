Politiet efterlyser voldstrio: Har du set disse kvinder

De tre yngre kvinder bad hende om at tie stille, tiltalte hende med diverse skældsord og fortalte hende, at hun skulle passe på.

Offeret bad dem nu om at slappe af og forsøgte at gå videre, men blev holdt tilbage. Den ene fra gruppen tog fat i offerets hår og bankede hendes ansigt et par gange ind i væggen. En anden af kvinderne hjalp til med volden, herunder et forsøg på yderligere vold ved igen at banke offerets hoved ind i væggen, medens den sidste kvinde fra gruppen holdt offerets veninde på afstand.