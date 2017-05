Politiet efterlyser vidner til påsat brand

Der er nu sikkerhed for, at den brand, der raserede Sultan Meat & Eat i Stationscentret, var påsat.

Eftersom brandstiftelsen er sket på et tidspunkt, hvor der var fuld gang i byens natteliv, ser politiet optimistisk på muligheden for, at nogen har observeret noget, der kan bidrage til opklaring af sagen.

Branden i Sultan Meat & Eat var ikke den eneste påsatte brand i den forgangne weekend. Et døgns tid senere, natten til søndag, blev der sat ild til en ungdomsbolig på Eriksvej. Heller ikke her kom nogen til skade. Politiet er af den klare opfattelse, at de to påsatte brande ikke har noget med hinanden at gøre.