Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Politiet advarer om livsfarlig leg: Nogen har en skrue løs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet advarer om livsfarlig leg: Nogen har en skrue løs

Roskilde - 30. maj 2017 kl. 09:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag eftermiddag blev politiet ringet op af en 41-årig mand fra Karavelvej i Jyllinge. Han havde spottet, at nogen havde løsnet hjulboltene på hans personbil. Boltene er blevet løsnet mellem torsdag og mandag.

Manden havde sat sig i bilen, og blev først da han kørte opmærksom på, at noget var helt galt.

Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi advarer på det kraftigste mod at lave den form for drengestreger.

- Det er simpelthen både tankeløst og livsfarligt. Vi ser meget alvorligt på det her, og vil meget, meget gerne tale med nogen, der kan hjælpe os med at finde frem til den, der har gjort det her, siger han.

Det er i øvrigt mindst tredje gang inden for de sidste 14 dage, at beboere i Jyllinge har oplevet, at nogen har løsnet bolte på biler i byen. De tidligere episoder har borgerne valgt at fortælle om på facebook, men ikke til politiet.

- Det gør det bestemt ikke mindre skræmmende. Jeg vil meget opfordre andre, der har oplevet lignende til at kontakte os, for vi vil gerne have det fulde overblik over, hvor mange episoder der har været, siger Carsten Andersen.