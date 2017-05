Det er ikke lige fyre som dem her, man skal vare sig for, men 40 år ældre mænd på udkig efter vildfarne fodbolde. Foto: Jesper From

Politiet advarer mod boldhenter

Roskilde - 17. maj 2017 kl. 11:15 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stribe episoder får nu politiet til at advare mod at lade sig narre af en voksen mand, der påstår at have skudt en bold ind i folks have.

Boldhistorien er et påskud om at få folk ud af deres hus for at hjælpe med at lede, så en medgerningsmand kan gå ind i huset for at lede efter tyvekoster.

Tirsdag anmeldte en 62-årig kvinde, at hun i sidste uge - i samme periode som de andre boldepisoder - have haft besøg af en mand, der lidt vævende havde henvendt sig om en bold i haven. I det tilfælde opfattede gerningsmanden måske kvindens mistænksomhed, for han forsvandt igen, uden der blev stjålet noget.

Politiet advarer mod boldhenteren, fordi der har været flere episoder, og man derfor går ud fra, at gerningsmændene kan finde på at fortsætte med deres trick.

Fremgangsmåden er nok inspireret af fodboldspillende børn, som mange naboer har haft på besøg på grund af vildfarne bolde, men kommer henvendelsen fra en ukendt voksen, bør man ifølge politiet være lidt ekstra opmærksom.

Manden ved den seneste episode er 40-45 år, 180-185 centimeter høj, almindeligt bygget og iført mørk vindjakke, mørk sweater, beige shorts og en hat, muligvis en sixpence.