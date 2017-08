Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Vi har et godt tip i sag om æg-bomberne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Vi har et godt tip i sag om æg-bomberne

Roskilde - 07. august 2017 kl. 14:26 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag »muntrede« en gruppe unge mænd sig med at terrorisere tilfældige mennesker ved at kaste kogte æg på dem fra en bil, som kørte i høj fart, formentlig med mere end 100 kilometer i timen på blandt andet Boserupvej ved Roskilde. Politiet har i løbet af søndag aften fået et tip i sagen, og det tip skal nu efterforskes, skriver dit lokale medie DAGBLADET Roskilde.

- Det er et vidne, som har gjort en interessant iagttagelse om en mørk bil et andet sted i Roskilde. Det skal vi naturligvis have undersøgt, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han understreger, at episoderne er langt mere end drengestreger.

- Hvad vil der ske med et øje, hvis det f.eks. bliver ramt af et kogt æg kastet med 80 kilometer i timen? Det kunne have fået katastrofale konsekvenser. Derfor tager vi sagen meget alvorligt, og vi ser på, om ikke sagen kan kategoriseres som vold, siger Martin Bjerregaard.

relaterede artikler

Æg kastet fra bil i høj fart: Tre personer ramt 07. august 2017 kl. 08:48