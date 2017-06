Politi til skibsbrudne på fjorden: - Ring lige til os

- Vi får en melding om, at der ligger en jolle, der kun har en blå snudespids over vandet, og vidner har set to unge mennesker bliver samlet op og sejlet mod Roskilde Havn. Vi har efterfølgende talt med blandt andet Sagafjord, hvor man har observeret hændelsen, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det sidste politiet har hørt om hændelsen var, at de to unge mennesker var blevet samlet op på Roskilde Havn og sejlet til Gershøj Havn.

- Vi vil rigtig gerne tale med de to for at få deres version af hvad der er foregået. Der er jo ingen tvivl om. at en jolle der nærmest er sunket og unge mennesker i vandet kan give bekymring hos folk der er garvede i at færdes på fjorden, siger han.