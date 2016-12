Pokemon-mand igen på spil ved lokal folkeskole

Ud fra signalementet er politiet ikke i tvivl om, at manden er den samme, som i to tilfælde tidligere på måneden også forsøgte at komme i kontakt med børn i Jyllinge og tilbyde dem Pokemon-kort og en køretur.

- Fremgangsmåde og signalement gør, at vi har en klar formodning om, at der er tale om den samme mand. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget ulovligt i det, der er sket. Samtidig opfordrer vi også børn, der bliver udsat for det her, til at reagere, lige som de tre børn har gjort tidligere. Tak nej og kom væk fra manden, lyder det fra Carsten Andersen.