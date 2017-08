Roskilde Pigefodbold (blå trøjer) var tidligere en del af Himmelev-Veddelev Boldklub, men brød ud og dannede egen klub i marts 2014. Foto: Kristian Jørgensen

Pigefodboldklub glæder sig over EM-succes

Roskilde - 03. august 2017 kl. 06:54 Af Mariann Sofiasdotir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det danske kvindelandsholds succes ved EM i fodbold og den medfølgende mediedækning har betydning for unge fodboldpiger.

- Vores medlemmer taler om de kvindelige landsholdsspillere, så vi kan godt mærke, at det betyder noget for dem. For dem er det uvant pludselig at have succesfulde spillere at se op til og spejle sig i, som fylder så meget i mediebilledet. Så det optager dem selvfølgelig, siger formanden for Roskilde Pigefodbold Ken Johannesson.

Igennem årene har klubben selv forsøgt sig med at give de unge spillere nogen at se op til.

- Det er vigtigt som ung spiller at have nogen at se op til. Derfor har vi igennem det sidste år arrangeret fællesspisning for vores medlemmer, fordi pigerne ikke på samme måde som drengene har nogle rollemodeller at se op til. Fællesspisningerne giver mulighed for at mingle, og de yngre piger kan møde de ældre, der er på et andet niveau og kan se op til dem, siger Ken Johannesson.

Det er dog stadig for tidligt at sige, om mediedækningen og succesen for kvindernes landshold viser sig på Roskilde Pigefodbolds medlemsliste.

- Sidste uge var der fem, der ringede for at høre, om det var muligt at starte efter sommerferien, men det er for tidligt at sige, om det handler om landsholdets succes, for det er nemlig ved denne tid op til skolestart, at vi plejer at få tilmeldinger, siger Jens Rane Baungaard, der er holdansvarlig Roskilde Pigefodbolds børneafdeling.

Roskilde Pigefodbolds medlemstal er steget fra 160 til knap 300 på knap tre år.

