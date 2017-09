Se billedserie Roskilde Pigefodbold har fire gange søgt om hjælp til at få etableret et klubhus, men heller ikke denne gang var klubben heldig. Foreningens formand, Kenn Johannesson fortæller, at klubben mangler et samlingssted til møder, billeder og pokaler. Foto: Kristian Thomas Jørgensen

Pigefodbolden blev igen taber i kampen om puljepenge

Roskilde - 13. september 2017 kl. 17:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og Idrætsudvalget har tømt Idrætsfacilitetspuljen for denne gang. Der var ikke penge til alle ansøgere, og eksempelvis Roskilde Pigefodbold er blevet skuffet for fjerde gang.

Puljen blev fordelt således:

n Gundsølillehallen får 68.896 kroner til etablering af fitnesslokaler.

n Himmelev Rideklub får 12.450 kroner til renovering af lydanlæg og 20.750 kroner til belysning af udendørsarealet.

n Idrætsforeningen Ahorn får 20.750 kroner til floorballbander.

n Jyllinge Boxing Team får 71.380 kroner til renovering af foreningens lokaler.

n Roskilde Bueskytteklub får 43.653 kroner til renovering af deres skydeanlægs stativer til skydeskiver.

n Roskilde Golfklub får 232.400 kr til etablering af overdækkede udslagssteder på klubbens Driving Range.

n Roskilde Ring Disc Golf Klub får 9.960 kroner til renovering af discgolfbanen i Roskilde Ring.

n Roskilde Sejlklub får 51.460 kroner til maling af deres klubhus.

n Svogerslev Tennisklub får 18.364 kroner til maling af deres klubhus.

Arbejder på løsning

I et opslag på Facebook har forældregruppen for Roskilde Pigefodbold luftet deres frustrationer og blandt andet påpeget, at et manglende klubhus betyder, at pigerne har dårlig adgang til omklædning i forbindelse med træning,

De har heller ikke et sted at mødes til sociale arrangementer, forældremøder og så videre.

- Jeg har sagt til pigefodbolden, at nu får I Himmelev Hallens cafeteria, indtil der kommer en anden løsning, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Birgit Pedersen.

Formand for Roskilde Pigefodbold, Ken Johannesson fortæller, at de har brugt Himmelev Hallens cafeteria nogle gange, men det er eksempelvis ikke altid åbent, når pigerne er færdige med at træne. Det kan derfor ikke bruges som samlingssted efter træning.

- Det svarer til at låne et lokale på en skole, siger Ken Johannesson og påpeger, at det ikke føles som et sted, hvor de kan sætte deres eget præg og eksempelvis hænge billeder og et pokalskab op.

