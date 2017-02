Pige fik stjålet taske af flinke fyre

Mens hun sad på en trappesten ude foran diskoteket, kom to mænd hen og snakkede med hende. De to mænd, der begge forekom at være mellem 20 og 25 år, ikke etnisk danske af udseende, brune i hudfarven med sort hår, virkede søde og oprigtige og var meget venlige. Mændene talte desuden begge dansk.

Da den 17-årige pige opdagede, at mændene havde taget hendes taske, der indeholdt dankort, Nem-id, sygesikringsbevis, en iPhone og husdørsnøgle samt diverse medlemskort, råbte hun dem an, men de løb hurtigt væk fra hende.

- Vi vil gerne høre fra de to flinke mænd for at høre deres version af historien, ellers må vi mistænke dem for at være ægte tyveknægte, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi.